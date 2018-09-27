أسعار النفط والغاز الطبيعي في أسواق التداول العالمية اليوم الخميس 27-9-2018

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وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم، حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه.





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