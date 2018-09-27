أسعار النفط والغاز الطبيعي في أسواق التداول العالمية اليوم الخميس 27-9-2018
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:22 ص
تقدم بوابة الفجر تقريرًا يوميًا شاملًا عن هبوط النفط و صعودة على المستوى العالمي، أسعار النفط العالمي أسعار خام النفط, سعر برميل النفط السعودى، أسعار خام النفط الأمريكي.
وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم، حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه.
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وسجل خام برنت، اليوم الخميس، 27-9-2018، نحو 81.72 دولار للبرميل.
ويتجه "برنت" صوب تحقيق خامس زيادة فصلية له على التوالى وهى أطول فترة صعود منذ 2007 عندما سجل ارتفاعا قياسيا لستة أرباع متتالية ووصل إلى 147.50 دولار للبرميل.
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