في التاريخ.. ما لا تعرفه عن الملكة "مريت نيث"

كانت "مريت نيث"، ملكة مصر من الأسرة المصرية الأولى، كان زوجها جت 2900 قبل الميلاد، يقترن اسم مريت نيث بالإلهة المصرية القديمة نيث معبودة هامة خلال الأسرة الأولى.





تعد "ميريت نيت" أول ملكة في تاريخ العالم اعتلت عرش البلاد، كما عثر على لوحة فى إحدى مقابر أبيدوس نقِش عليها اسم الملكة “ميريت نيت” وحدها.





كما جاء ذكرها في حجر بالرمو الخاص بأسماء الملوك الذين حكموا مصر وذكرت في المصادر التاريخية أنها ارتقت العرش وحكمت حكماً منفرداً وهذه ميزة تميزت بها الملكة مريت نيت عن سائر ملكات التاريخ.





و"ميريت نيت"، الملكة الوحيدة من بين سيدات الأسرة المالكة التى عثِر لها على مقبرتين، إحداهما فى "سقارة"، والأخرى فى "أبيدوس" بجوار مقابر الملوك، ويدل هذا في رأي المؤرخين أنها كانت ملكة حاكمة.





وقد كانت – أغلب الظن – هى زوجة "واﭽـى" (ﭽـت)، وربما ابنة سلفه "ﭽـر"، ويعتقد البعض أنها كانت وصية على ابنها "دن" قبل أن يصبح ملكاً، وتعتبر مقبرتها من أعظم مقابر الأسرة الأولى.





ولها لوحتان، إحداهما بالمتحف المصرى ، وهناك تمثال عليه اسمها، ولكن مشكوك في أنه يخصها.