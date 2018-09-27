تحدٍ جديد لـ حمدى المرغنى وأوس أوس في "معكم منى الشاذلي" (صور)

ومحمد أوس أوس" ضيفين في حلقة خاصة ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، تعرض مساء اليوم الخميس على فضائية cbc.





تأتي الحلقة استجابة لتحدي المرغنى لزميله "أوس أوس" في حلقة سابقة من البرنامج، بشأن الوسامة والجمال.





وبمجرد دخول المرغني وأس أس الاستوديو لا تتوقف قفشاتهما وردودهما المضحكة وأصرا على إحضار هدية للإعلامية منى الشاذلى عبارة عن "فازة خشب" مكسورة نصفين وكشفا عن مشاجرتهما معا على من يحضر هدية أفضل من الآخر لمقدمة البرنامج وفى النهاية اتفقا على إحضار الفازة وكسرها نصفين وتقديمها كهدية لها.





وخلال الحلقة حكى المرغنى بداية صداقتهما معا مؤكدا أنهما في بداية تعارفهما كان يكرهان بعضهما وبعد 5 سنوات من الصداقة تحولا إلى صديقى العمر، فيما روى أوس أوس أن زملاءهما في المسرح على ربيع ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور " ينهدشون من تلك الصداقة التي بدأت بكراهية.





ويتذكر الفنانان الشقة التي استأجراها في مدينة 6 أكتوبر مع زملائهما في المسرح ليكونوا قرب مكان التصوير في بداية حياتهما الفنية التي كانت معدمة ووصف المرغنى الغرفة التي كانت مخصصة لهما بالشقة بأنها "غرفة خاوية لا يسكنها الكلاب".





ومع بداية التحدى بينهما طلبت منى الشاذلى منهما أن يؤديا أدوارا درامية ولكنهما قدماها بشكل كوميدى وتوالت الأسئلة على الضيفين وردا عليها بإجابات كوميدية إلا أن أوس أوس استطاع أن ينهى التحدى لصالحه وفى نهاية الحلقة فرض حكمه على زميله حمدى بأن يؤدى أغنية أمام الجماهير وهو ما حدث بالفعل.





وفى جزء ثان من الحلقة يظهر الممثل الأمريكي العالمي باتريك ديمبسي في حوار سريع من خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بعد وصوله الجونة بساعات قليلة ونال الفنان العالمى اهتمام المصريين.