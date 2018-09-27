4 عبارات رومانسية قوليها لزوجك لحياة سعيدة

هناك مجموعة من العبارات الرومانسية التي يرغب الرجل في سماعها من زوجته، ولكي تخلق المرأة نوع من الحب والاشتياق بينها وبين زوجها يجب قول هذه العبارات:-





"حبيبي"

من الكلمات التي يحب زوجك سماعها دائما هي كلمة "حبيبي" تعوّدي أن تقوليها له دائما، وفي كل الأوقات، فمع الأسف هناك الكثير من الزوجات يخجلن من قول هذه الكلمة أمام الناس، ولكنها تحوّل حياتك إلى حياة طيبة ورومانسية وتخبر زوجك دائما بأنك تحبينه.





"اشتقت لك"

كلما غاب عنك زوجك أخبريه بتلك العبارة، أو أرسليها له في رسالة نصية، لتعبري له عن مدى حبك وأنّ الحياة من دونه ليست سعيدة، وناقصة ، وعادة ما يميل الرجل ليشعر بمثل هذه الأمور تجاه زوجته.





"مظهرك جذاب اليوم"

دائما اثني على مظهر زوجك، واشعريه بمدى إعجابك به، لتزداد ثقته بنفسه، وبك أيضا، وذلك سينعكس عليك إيجابا، بأن يخبرك زوجك كذلك كم يراك جميلة.





"أحتاج مشورتك"