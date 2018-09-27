حضري مهروس الدجاج والبطاطس للرضيع

يمكنكِ إدخال هذه الوصفة في طعام طفلكِ من سن 9 أشهر.





المقادير

ثمرة بطاطس صغيرة الحجم مقشرة ومقطعة مكعبات

5 عيدان من الفاصوليا الخضراء مقطعة قطع صغيرة

شريحة رفيعة من صدور الدجاج

كوب (240 مل) ماء

¼ كوب (60 مل) حليب الأم

طريقة التحضير

على نار متوسطة، ضعي الماء واتركيه حتى يغلي.

أضيفي البطاطس والفاصوليا الخضراء والدجاج، واتركيها لمدة 20 - 25 دقيقة حتى تنضج جميع المكونات.

ارفعي الدجاج، وقطعيه إلى شرائح رفيعة جدًّا.

في الخلاط الكهربائي، ضعي البطاطس والفاصوليا والدجاج، ثم أضيفي الحليب و2 ملعقة كبيرة من ماء السلق، واخلطي جيدًا حتى يُصبح الخليط ناعمًا.