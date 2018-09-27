عزاء زوجة شريف بدر الدين مؤلف "هبة رجل الغراب" عقب ظهر اليوم
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:52 صصلاح حسن
أعلن شريف بدر الدين، مؤلف مسلسل "هبة رجل الغراب"، عن وفاة زوجته دينا محمد بهجت، بعد صراع مع المرض، منذ قليل، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة الظهر اليوم، فكتب عبر "فيس بوك": "تُوفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي دينا محمد بهجت صلاة الجنازه اليوم عقب صلاة الظهر بمسجد أبو المكارم أسفل كوبري الفردوس متفرع من صلاح سالم".
وكان بدرالدين، قد كتب منذ قليل عبر حسابه على "فيس بوك": "لله ما اعطى ولله ما أخذ"، وتفاعل متابعوه مبدين حزنهم من الخبر ودعوا لها بالرحمة والمغفرة.