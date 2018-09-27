مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

شهدت اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، اليوم الخميس، تصعيداً كبيراًـ وسط حالة من التوتر الشديد بعد صدامات بين الشرطة وحراس الأوقاف.

وقالت مصادر في دائرة الاوقاف الإسلامية في القدس في حديث لـ24، إن نحو 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الأولى، وهو العدد الأكبر منذ بداية العام الجاري.

وأضافت أن المستوطنين المتطرفين قاموا بجولات استفزازية في باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في الشرطة، وأن بعضهم ارتمى أرضاً في محاولة لأداء صلوات تلمودية.

وفي سياق متصل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى وتدقق في هويات المصلين المسلمين وتحتجز بعضهم.