ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:07 ص
مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
مستوطنون يهود
طباعة
وكالات
 

شهدت اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، اليوم الخميس، تصعيداً كبيراًـ وسط حالة من التوتر الشديد بعد صدامات بين الشرطة وحراس الأوقاف.

 

وقالت مصادر في دائرة الاوقاف الإسلامية في القدس في حديث لـ24، إن نحو 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الأولى، وهو العدد الأكبر منذ بداية العام الجاري.

 

وأضافت أن المستوطنين المتطرفين قاموا بجولات استفزازية في باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في الشرطة، وأن بعضهم ارتمى أرضاً في محاولة لأداء صلوات تلمودية.

 

وفي سياق متصل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى وتدقق في هويات المصلين المسلمين وتحتجز بعضهم.

المزيد عن: مستوطنون يهود حراس الأوقاف المسجد الأقصى اقتحامات المستوطنين المتطرفين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
x
21:00
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
17:10
أحد
الحزم
x
17:35
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
x
18:30
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
x
18:30
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 9:40:34 AM