الإمارات تفعل الميثاق الدولي للفضاء والكوارث تجريبًا للإستفادة من الأقمار الاصطناعية

قامت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مؤخراً بإجراء تفعيل تجريبي ناجح للميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى International Charter "Space and Major Disasters"، وذلك بصفتها الجهة المخولة في الدولة بتفعيل الميثاق للحصول على صور الأقمار اصطناعية والإستفادة منها في إدارة الكوارث.

ووفقاً لبيان صحفي، اليوم الخميس، تم خلال التفعيل التجريبي الحصول على صور أقمار اصطناعية حديثة ومختلفة الخصائص للمنطقة التي تم اختيارها، حيث أثبتت الصور التي تم الحصول عليها فعالية البيانات التي يوفرها الميثاق في دعم جهود إدارة الطوارئ والأزمات.

ويظهر التفعيل التجريبي الناجح الذي أجرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، قدرات الأطراف المعنية في الدولة على التعامل مع صور الاصطناعية كما يظهر مستوى التعاون والتنسيق العاليين بينها.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى الميثاق في مايو من عام 2018 الحالي، لتصبح بذلك الدولة العربية والإسلامية الأولى الحاصلة على عضوية الميثاق، وواحدة من 17 جهة تشكل تحالف الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، وقد تم تفعيل الميثاق 579 مرة منذ إطلاقه عام 2000، ويستفيد أعضاء الميثاق من 34 قمراً اصطناعياً يمتلكها الأعضاء.