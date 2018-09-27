ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الإسماعيلي يخشى مفاجآت الكويت الكويتي في الاختبار الأول لـ"أبوجريشة"

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:44 ص
الإسماعيلي يخشى مفاجآت الكويت الكويتي في الاختبار الأول لـأبوجريشة
طباعة
الفجر الرياضي
 
يواجه فريق الإسماعيلي نظيره الكويت الكويتي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد الكويت، ضمن مباريات الإياب لدور الـ32 من البطولة العربية.

يدخل الإسماعيلي لقاء اليوم بأفضلية كبيرة بعدما حسم لقاء الذهاب بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإسماعيلي، ويحتاج الدراويش إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل لدور الـ16 من البطولة.

ويخوض الإسماعيلي لقاء اليوم بجهاز فني جديد بقيادة محمد محسن أبوجريشة بعدما تمت إقالة خير الدين مضوي من تدريب الفريق عقب الهزيمة من سموحة.

واستدعى "أبوجريشة" 23 لاعبا للقاء اليوم وهم: "عصام الحضرى – محمد مجدى – محمد فوزى - باهر المحمدى – محمد هاشم – محمد مجدى – محمود متولى -ريتشارد بافور – علاء عبد العظيم – طارق طه – أحمد أيمن - حسنى عبد ربه – عماد حمدى – محمد الشامى – عبد الرحمن مجدى -لسعد الجزيرى – نادر رمضان – وجيه عبد الحكيم – محمد صادق – كريم بامبو - كريستوفر ميندوجا – شكرى نجيب – أوكيكى أفولابى".

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق الكويت الكويتي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز وتخطي عقبة الإسماعيلي والتأهل لدور الـ16 من البطولة.

المزيد عن: الكويت الكويتي البطولة العربية الإسماعيلي أخبار الإسماعيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
x
21:00
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
17:10
أحد
الحزم
x
17:35
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
x
18:30
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
x
18:30
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 9:40:34 AM