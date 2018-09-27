الإسماعيلي يخشى مفاجآت الكويت الكويتي في الاختبار الأول لـ"أبوجريشة"

يواجه فريق الإسماعيلي نظيره الكويت الكويتي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد الكويت، ضمن مباريات الإياب لدور الـ32 من البطولة العربية.





يدخل الإسماعيلي لقاء اليوم بأفضلية كبيرة بعدما حسم لقاء الذهاب بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإسماعيلي، ويحتاج الدراويش إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل لدور الـ16 من البطولة.





ويخوض الإسماعيلي لقاء اليوم بجهاز فني جديد بقيادة محمد محسن أبوجريشة بعدما تمت إقالة خير الدين مضوي من تدريب الفريق عقب الهزيمة من سموحة.





واستدعى "أبوجريشة" 23 لاعبا للقاء اليوم وهم: "عصام الحضرى – محمد مجدى – محمد فوزى - باهر المحمدى – محمد هاشم – محمد مجدى – محمود متولى -ريتشارد بافور – علاء عبد العظيم – طارق طه – أحمد أيمن - حسنى عبد ربه – عماد حمدى – محمد الشامى – عبد الرحمن مجدى -لسعد الجزيرى – نادر رمضان – وجيه عبد الحكيم – محمد صادق – كريم بامبو - كريستوفر ميندوجا – شكرى نجيب – أوكيكى أفولابى".





وعلى الجانب الأخر يسعى فريق الكويت الكويتي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز وتخطي عقبة الإسماعيلي والتأهل لدور الـ16 من البطولة.



