رئيس الوزراء يزور أراضي المراشدة ومحطات رفع المياه (صور وفيديو)

تفقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل والتنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والوفد الموافق، مشروع تنمية وزراعة واستصلاح الأراضي بقرية المراشدة، التابعة لمركز الوقف، بمحافظة قنا، على مساحة 12500 فدان.



وأكد رئيس الوزراء، أن المحطة ستغذي 62 ألفا و500 فدان بالمياه، وتتكون المحطة من خمسة وحدات بطاقة 40 م3ث بتمويل 4 ملايين و700 ألف يورو مقدمة من منظمة الأوفيد للانتهاء من المهمات الأجنبية (الطلمبات – المحركات – صناديق التروس – لوحة الكنترول) بالإضافة إلى 94 مليون جنيه للانتهاء من المهمات المحلية والأعمال المدنية مقدمة من وزارة الموارد المائية والري.



وجاء ذلك ضمن جولتهم في محافظة قنا لتفقد المشروعات التنموية ومحور قوص نقادة ومستشفى قنا العام صباح اليوم الخميس، عقب انتهاء جولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له بمحافظة سوهاج أمس.