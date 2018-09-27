10 نصائح عند التخطيط لشهر العسل

شهر العسل يعد رحلة العمر للكثير من الأزواج، في حين يبدو الامر رائعا إلا إن مهمة التخطيط لشهر العسل قد تكون مجهدة، ومن هنا عند التخطيط له هناك 10 نصائح أولًا:-





1. البدء في وقت مبكر للحصول على أفضل الأسعار

تتسائلين متى عليك الحجز لـ شهر العسل؟ الوقت المثالي هو من ستة إلى ثمانية أشهر قبل الموعد، وخاصة إذا كنتما تخططان للذهاب إلى منتجع مخصص.





2. العمل معا

عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للزفاف، فتقسيم الامور والعمل منفردين هو غالبا أفضل نهج.

ولكن ليس عندما يتعلق الأمر بـ شهر العسل، ففي كثير من الأحيان، إذا تولى المهمة شخص واحد فستكون الرحلة أكثر تفصيلا لرغباته.





3. عدم تقليد خط سير رحلة شهر عسل اخرين

تخطيط الزفاف مرهق بحيث أنه من قد يكون من المغري اختيار مسار شهر العسل لزوجين آخرين..

لا بأس بطلب النصيحة من الأصدقاء والعائلة التفكير، ولكن هذه رحلتك فاختاريها لك ولخطيبك وفقا لتفضيلاتكما.





4. تحديد ومعرفة ما تريدان

عندما ترغبين"بالوجهة الغريبة"، هل هذا يعني منتجع فاخر على جزيرة تشتهر بجمالها الطبيعي؟ أم أنك ترغبين ببلد أجنبي لا تتكلمان لغته؟ فالفرق بين "الاسترخاء" و "الملل" لا يكون دائما واضحا على الفور.

تحدثي مع خطيبك لمعرفة ما يريده على حد سواء.

قد يفيدك وكيل سفر، بطرح الأسئلة الصحيحة للمساعدة في معرفة ما ترغبان.





5. لا تعتمدا على البحث على الانترنت بشكل تام

لا بأس ببدء التخطيط لـ شهر العسل على جوجل، ولكن لا تعتمدوا فقط على محركات البحث.

في بعض الأحيان ترسم صورة لا تتطابق مع الواقع، ومن الأفضل التحدث إلى الأصدقاء والعائلة الذين زاروا المكان قبل الذهاب إليه.





6. اللجوء الى وكيل السفر

إذا كنتم تريدون نصائح وارشادات إضافية للتخطيط لـ شهر العسل يمكن لوكلاء السفر ان يكونوا الحل الامثل اذ لديهم معرفة حول الصفقات والخصومات وعلاقات شخصية مع أصحاب الفنادق، فهم يساعدون في اختيار الوجهة المثالية التي تناسبكم، والقيام بالتخطيط والبحث، وخدمة العملاء بينما هم في شهر العسل، ولا تنهي وظيفتهم حتى عودتهم.





7. تخصيص ميزانية مناسبة لقضاء شهر العسل

يمكن لـ حفلات الزفاف ان تكون مكلفة بسرعة، مما قد يؤدي الى استثناء شهر العسل من الميزانية.

ولكن عند التفكير في ذلك: فأي حفل زفاف يدوم ست ساعات.

ولكن كم يطول شهر العسل، من ناحية يدوم عادة من 10 إلى 14 يوما وعلى الارجح سوف تتذكرونه أكثر





8. لا داع للسفر الى شهر العسل مباشرة بعد الزفاف

يحدث ذلك في الأفلام: الزوجان السعيدان يغادران من الحفل إلى المطار، في طريقهم إلى شهر العسل.

ولكن ينصح بإعطاء نفسك وقتا ما بين الحفلة والرحلة كفرصة للراحة.





9. التوازن بين المغامرة والاسترخاء

بالنسبة لمعظم الأزواج، فمزيج من المغامرة والاسترخاء يشكلان شهر العسل المثالي.

سوف ترغبون في استكشاف أراض جديدة والمشاركة في أنشطة مثيرة معا.

ولكن عليكما أيضا تخصيص وقت للراحة قبل العودة إلى الواقع.





10. التخطيط وعدم الارتجال

تذكروا ان شهر العسل ليس مثل أي عطلة أخرى.

فهي اشبه بوقفة بين لحظات حياتك الاضخم والانتقال لواقع جديد لكما معا.