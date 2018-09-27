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وصفة لعلاج مشاكل الشعر.. جربيها

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:50 ص
وصفة لعلاج مشاكل الشعر.. جربيها
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يمكنك صنع بخاخ الشعر بنفسك من مواد طبيعية في المنزل، للعناية بصحة شعرك، وللحصول على أفضل النتائج:-

بخاخ الشعر بزيت النعناع والجرجير والخل
- 5 ملاعق زيت نعناع
- 5 ملاعق زيت جرجير
- 2 ملعقة كبيرة خل
ضعي كميات متساوية من زيت النعناع والجرجير في بخاخ، ورشي منهما على شعرك بشكل يومي، خاصة إن كنت تعانين من القشرة، مع تدليك فروة الرأس.
يمكنك تركه على شعرك في حالة المكوث بالمنزل، ولكن في حال الخروج اليومي، يفضل وضعه قبل غسل الشعر، للتخلص بعدها من رائحة الخل غير المرغوب بها.

ملاحظات عند استخدام البخاخ
- يفضل أن يكون البخاخ زجاجيا وليس بلاستيكيا، حتى لا يتفاعل مع الزيوت الطبيعية.
- صلاحية المواد لا تكون أكثر من أسبوع داخل البخاخ، لضمان نتيجة أفضل.
- احفظي البخاخ بعيدا عن درجات الحرارة العالية.
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