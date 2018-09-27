وزيرة البيئة: "الحمل تقل والضغط زاد"

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التحديات التي تواجهها وزارة البيئة الآن، أقل بكثير مما كانت عليه خلال العشرون عاما الماضية، مضيفة: "الحمل تقل والضفط زاد".



وصرحت خلال الصالون الإعلامي الذي عقد أمس الأربعاء، في بيت القاهرة التعليمي بالفسطاط، بأنها تؤمن بوجود ثلاث رسائل اعلامية للعمل البيئي اولهم تتمثل في شعور المواطن بجهود الوزارة ورسائلها التوعوية مثل إجراءات خفض التلوث والحفاظ على الموارد البيئية، بخاصة وأن وزارة البيئة لاتعمل وحدها بل تنجح بالعمل التشاركي.



وتابعت أنه يمكن أن نوعي المواطن والشباب في الجامعات والأطفال في المدارس، بنشر فيديوهات واخبار والقيام بانشطة وحملات ومشاريع أو محاكاة ومسرحيات، الآليات كثيرة والاعلام هو الأداة الرئيسية لتمكين المواطن والإعلاميين بالقيام بالعمل البيئي، يحب أن يكون هناك فكر مختلف وتغيير الفكر الحالي.

