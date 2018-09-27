لإطلالة كالنجمات.. اعتمدي فساتين النيود الأنيقة (صور)

ظهرت الألوان النيود في الأونة الأخيرة بصورة كبيرة، ولاقت رواجا كبيرا من جانب النجمات، فهذه الألوان لا تلفت الانتباه فحسب ، بل تضيف لمسة أنثوية إلى الإطلالة ككل، وهو ما يفسر لنا اختيارات النجمات المختلفة من الفساتين بألوان النيود.





لفتت الأنظار النجمة اللبنانية مايا دياب بـ فستان جريء نيود من الفيلفت الروز، عبارة عن توب يغطي منطقة الصدر، وتنورة طويلة ماكسي، من توقيع اللبناني نيكولا جبران Nicolas Jebran، نسقت معه إكسسوارات فضية اللون، جاء مناسبًا لشعرها البلاتينيوم، وبشرتها العنبية.





كما تميل المغنية الخليجية داليا مبارك إلى هذه الألوان التي عادة ما تأتي مناسبة لذوات البشرة السمراء، كالفستان بدرجة البيبي بلو بقصة حورية البحر المناسب لجسمها النحيف، من الستان الحريري، نسقت معه مجوهرات بسيطة فضية، وقرط أذن كبير الحجم بلونيّ الأبيض واللبني.





النيود يناسب أيضًا ذوات البشرة السمراء، مثلما اختارت بسمة بوسيل قفطان مطرز بالتول والدانتيل الناعم، مع حزام الخصر، وكشاكش منفوش على الاكمام لإطلالة أنثوية تناسب شخصيتها، لهذا كان من السهل أن نخمن أن القفطان من تصميمها.





بآخر إطلالتها خطفت النجمة الأردنية صبا مبارك الانظار بفستانها النيود الأبيض الثلجي بمهرجان الجونة السينمائي، من توقيع العالمي مايكل سينكو Michael Cinco، وبدت صبا بهذه الدرجة من الأبيض أنيقة وجذابة خاصة مع شعرها الأسود القصير.



