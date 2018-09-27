ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ترامب يرد على النساء الأربع اللائي تحدثن عن "علاقات جنسية" معه

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:46 ص
ترامب يرد على النساء الأربع اللائي تحدثن عن علاقات جنسية معه
ترامب
طباعة
وكالات
 

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النساء الأمريكيات الأربع اللائي اتهمنه خلال حملته الانتخابية بأنه تحرش بهن جنسيا "لم يقابلهن بتاتا".

 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك أمس: "ماذا فعلن؟ هن حصلن على أموال مقابل أن يقلن عني أشياء سيئة. كانت هناك حتى مقالة نشرت على الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن أربع نساء".

 

وأضاف أنه شاهد في أحد الأيام النساء الأربع على شاشة التلفزيون، وأدرك أن لا علاقة لهن به.

 

ولم يفوت الرئيس الأمريكي الفرصة كعادته لانتقاد وسائل الإعلام في بلاده، حيث قال: "في اليوم التالي قلن إن دونالد ترامب رجل جيد، فيما نشرت نيويورك تايمز مقالة كاذبة، بل ولم تذكر في وقت لاحق أن المادة كانت غير صحيحة".

 

المزيد عن: علاقات جنسية ترامب يرد ترامب امريكا النساء الأربع الحملات الانتخابية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
x
21:00
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
17:10
أحد
الحزم
x
17:35
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
x
18:30
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
x
18:30
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 9:40:02 AM