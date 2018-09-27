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قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:41 ص
قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية
قوات الاحتلال - أرشيفية
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وكالات
 

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الحميس، حملة اعتقالات طالت 7 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.

 

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من مخيم قلنديا.

 

واعتقلت 3 آخرين من عصيرة الشمالية بنابلس، وشاب من من بلدة إذنا غرب الخليل.

 

من جهة أخرى، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار، صباح اليوم الخميس، صوب مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 

وقال شهود إن الزوارق أطلقت النار دون إنذار ما أجبر الصيادين على العودة الى الشاطئ.

 

وجاء إطلاق النار في المنطقة المسموح بها الصيد.

المزيد عن: قوت الاحتلال فلسطين الضفة الغربية اعتقال 7 فلسطينيين اسرائيل
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