قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الحميس، حملة اعتقالات طالت 7 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من مخيم قلنديا.

واعتقلت 3 آخرين من عصيرة الشمالية بنابلس، وشاب من من بلدة إذنا غرب الخليل.

من جهة أخرى، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار، صباح اليوم الخميس، صوب مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال شهود إن الزوارق أطلقت النار دون إنذار ما أجبر الصيادين على العودة الى الشاطئ.

وجاء إطلاق النار في المنطقة المسموح بها الصيد.