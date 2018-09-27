"تكسير شرقي" مسك ختام موسم الخريف على مسرح الجنينة
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:32 صالفجر الفني
تستعد فرقة تكسير شرقى لإحياء أولى حفلاتها الغنائية على مسرح الجنينة فى حديقة الأزهر، وذلك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس.
وتضع تكسير بهذه الحفلة مسك الختام على سلسلة حفلات موسم الخريف لمسرح الجنينة، والذى ضم هذا الشهر ثلاثة حفلات موسيقية مختلفة، افتتحته فرقة الدور الأول، الخميس قبل الماضى، والمعروفة بمقطوعاتها الموسيقية "رقص الهوانم" و"هودج"، ومن بعدها الحفلة الأكثر جماهيرية لفرقة هوس السبت الماضى، فى أولى إطلالاتها الجماهيرية بعد غياب سنة عن حفلاتها المنفردة.
وانطلقت رحلة تكسير شرقى أواخر العام الماضى من مركز مكان للفنون فى وسط البلد، حيث نشأت فكرتها واحتضن المسرح حفلاتها، وتعتمد على تقديم أعمال موسيقية منذ جذور الموسيقى المصرية بانواعها، مثل الموال والزار مع مزجها بأصوات جديدة على المستمع المصرى مختلفة عن تيمة التجارب الغنائية المتواجدة حاليًا فى مجال المزيكا البديلة، عبر مزيج بين العود والكولة والطنبورة والجيتار والاكورديون، وتضم الموسيقيين أحمد أحمد بعزف العود، ووليد عبده إيقاع وطنبورة وامين شاهين بعزف الأرغول والكولة، وباص جيتار ويتى وجيتار عبد الله مجدي، مع إكورديون وائل السيد وساكسفون عمرو وجيه، بينما يتولى الغناء كل من ام سامح وعبد الله بلاله.