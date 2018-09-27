"تكسير شرقي" مسك ختام موسم الخريف على مسرح الجنينة

تستعد فرقة تكسير شرقى لإحياء أولى حفلاتها الغنائية على مسرح الجنينة فى حديقة الأزهر، وذلك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس.





وتضع تكسير بهذه الحفلة مسك الختام على سلسلة حفلات موسم الخريف لمسرح الجنينة، والذى ضم هذا الشهر ثلاثة حفلات موسيقية مختلفة، افتتحته فرقة الدور الأول، الخميس قبل الماضى، والمعروفة بمقطوعاتها الموسيقية "رقص الهوانم" و"هودج"، ومن بعدها الحفلة الأكثر جماهيرية لفرقة هوس السبت الماضى، فى أولى إطلالاتها الجماهيرية بعد غياب سنة عن حفلاتها المنفردة.







