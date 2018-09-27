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أغنية "خطوة" لـ مصطفى حجاج تحقق 200 ألف مشاهدة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:38 ص
أغنية خطوة لـ مصطفى حجاج تحقق 200 ألف مشاهدة
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الفجر الفني
 
حققت أغنية "خطوة" الذى طرحها أمس الأول المطرب مصطفى حجاج على طريقة الفيديو كليب حوالى200 ألف مشاهدة وتعد من اغانى البومه الجديد الذى يطرحه خلال الفترة المقبلة .

 
أغنية "خطوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع الموزع المغربى جلال الحمداوى، وهندسة صوتية لمهندس الصوت هانى محروس والفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوى.

ويفاجىء حجاج جمهوره بالاختلاف فى كليباته حيث حقق كليبه الاخير "100وش" الذى قدمه مع تامر حسنى واحمد شيبه ودياب نجاح كبير وكليب "يابتاع النعناع يامنعنع" أيضا الاغنية التى كانت لها النصيب الاكبر من نجاحاته .
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