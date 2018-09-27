أول تعليق لـ دعاء صلاح قبل إطلاق الموسم الجديد من "مع دودي"

حرصت الإعلامية دعاء صلاح على إعادة توجيه الشكر لـ أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض، وذلك قبيل إطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "مع دودى" الذى من المقرر عرضه مساء اليوم الخميس على فضائية "النهار" عقب توقفه 4 أشهر.





ونشرت دعاء صورة تجمعها بأشرف عبد العزيز على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: "أستاذ أشرف عبد العزيز المحامى بجد أنت رزق ليا بعد ربنا مابخافش طول ما حضرتك معايا وكل مابشوفك بحس أن إحنا فى بلد كبيرة وبخير فيها أساتذة كبار زى حضرتك شكراً جداً".



