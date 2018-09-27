مصطفى خاطر يتعاقد مع سينرجي لـ رمضان 2019

جدد نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، تعاقده مع شركة سينرجى المملوكة للمنتج تامر مرسى، لبطولة مسلسل جديد يعرض فى رمضان 2019، حيث استقرت الشركة بالاتفاق مع خاطر على المخرج معتز التونى مخرجا للعمل، الذى يكتبه محمد دياب.





ويعقد خاطر وحسام شوقى مدير عام سينرجى، جلسات عمل مكثفة خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على التفاصيل المبدئية للمسلسل، وترشيح باقى الأبطال المشاركين بجانب خاطرن كذلك شكل وملامح الخطوط الدرامية للعمل، خاصة أن المسلسل يدور فى إطار كوميدى يعتمد على قصة مميزة ومختلفة.





مصطفى خاطر قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "ربع رومى"، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته هالة فاخر، بيومى فؤاد، محمد سلام، وآخرون، إخراج معتز التونى.





كما شارك فى بطولة فيلم "حرب كرموز" مع النجم أمير كرارة، وجسد شخصية عصفورة المسجون، والذى ساعد الضابط يوسف المصرى فى ازمته مع الجيش الإنجليزى، إخراج بيتر ميمى.





ويواصل مصطفى خاطر حاليا عروض مسرح مصر، وذلك للموسم الرابع على التوالى، مع فرقة النجم اشرف عبد الباقى.