شاهد.. سميرة سعيد تنشر فوتوسيشن من التسعينات

تستعيد النجمة سميرة سعيد ذكرياتها مع الماضى حيث جيل التسعينات، بفوتوسيشن فى زمن لم يكن به ثورة السوشيال ميديا التى نعيش فيها الآن.





واكتفت الفنانة سمير سعيد بالتعليق على جلسة التصويرالتى تعود إلى للتسعينات، بإيموشن "قلب"، معلقه عليه قائلة:" Back to 90's" وتلك الفترة التى شهدت رواجاً كبيرا لألبوماتها من خلال إنتاج العديد من الألبومات وحصد الجوائز، بينما لم توضح الديفا المناسبة التى صورت فيها الفوتوسيشن.





فترة التسعينات من القرن الماضى، شهدت العديد من الألبومات للفنانة سميرة سعيد، والتى من ضمنها على البال و روحى وكل دى إشاعات وعاشقة وخايفة وإنسانى وتعبك راحة وشفت القمر.





ولم تكن المرة الأولى للفنانة سميرة سعيد الحنين فيها إلى الماضى، فى الفترة الأخيرة نشرت بوست مطول حول حياتها، خاصة تجربتها فى الحياة والفن بعد الخمسين، والتى أوضحت من خلاله أنها لم تطمح فى الثراء ولم تكن مهووسة بالاكتناز ولا تشعر بالندم حول اختياراتها السابقة.