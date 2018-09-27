عرض فيلم Midnight in paris بنادي السينما اليوم

يعرض نادى السينما فى "كادر 68"، اليوم الخميس، الفيلم الأمريكى – الإسبانى Midnight in paris، من تأليف وإخراج وودى آلن، فى حفلين يبدأ الأول 7 مساء والثانى 9 مساء.





تدور أحداث الفيلم حول كاتب أميركى ناجح، لكنه غير راض عما يكتبه من أفلام تجارية، فيتعلق بالتاريخ وشخصياته ويرتبط بباريس، وخلال زيارة للمدينة بصحبة خطيبته، تبدأ أحداث من فانتازيا بعد منتصف الليل، إذ يعود الكاتب إلى عصور سابقة، ويدخل فى مغامرات مع أعلامها، ويتطلع إلى عيش حياة غير حياته لتكون أفضل .





الفيلم بطولة كل من أوين ويلسون وراشيل ماك آدامز وكاثى بيتس، ومدة عرضه 120 دقيقة.