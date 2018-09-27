ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عرض فيلم Midnight in paris بنادي السينما اليوم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:26 ص
عرض فيلم Midnight in paris بنادي السينما اليوم
طباعة
الفجر الفني
 
يعرض نادى السينما فى "كادر 68"، اليوم الخميس، الفيلم الأمريكى – الإسبانى Midnight in paris، من تأليف وإخراج وودى آلن، فى حفلين يبدأ الأول 7 مساء والثانى 9 مساء.

تدور أحداث الفيلم حول كاتب أميركى ناجح، لكنه غير راض عما يكتبه من أفلام تجارية، فيتعلق بالتاريخ وشخصياته ويرتبط بباريس، وخلال زيارة للمدينة بصحبة خطيبته، تبدأ أحداث من فانتازيا بعد منتصف الليل، إذ يعود الكاتب إلى عصور سابقة، ويدخل فى مغامرات مع أعلامها، ويتطلع إلى عيش حياة غير حياته لتكون أفضل .

الفيلم بطولة كل من أوين ويلسون وراشيل ماك آدامز وكاثى بيتس، ومدة عرضه 120 دقيقة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
x
21:00
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
17:10
أحد
الحزم
x
17:35
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
x
18:30
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
x
18:30
الأهلي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 8:00:14 AM