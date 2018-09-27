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هاجر الشرنوبي تنضم لفيلم "رأس السنة" مع إياد نصار

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:23 ص
هاجر الشرنوبي تنضم لفيلم رأس السنة مع إياد نصار
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الفجر الفني
 
انضمت الفنانة هاجر الشرنوبى مؤخرا لفريق عمل فيلم "رأس السنة"، الذى يلعب بطولته إياد نصار وإنجى المقدم، حيث تصور حاليا هاجر مشاهدها فى مدينة الغردقة مع فريق العمل بالكامل، ويستمر التصوير لمدة 4 أيام، ثم ينتقل مخرج العمل إلى ديكور أخر، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى موسم أفلام منتصف العام .

هاجر الشرنوبى قدمت آخر أعمالها مسلسل "رسايل" بطولة النجمة مى عز الدين، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عدد من النجوم، ومنهم أحمد سعيد عبد الغنى، واحمد حاتم، وخالد سليم، عبد الرحمن أبو زهرة، وأخرون، إخراج إبراهيم فخر، كما شاركت فى بطولة مسلسل "سك على اخواتك" بطولة نجم مسرح مصر على ربيع، إخراج وائل إحسان.

فيلم "رأس السنة" بطولة إياد نصار وإنجى المقدم، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وهدى المفتى، وآخرون، والفيلم تدور أحداثه خلال يوم واحد فقط، ويتضمن عدة أحداث مثيرة وأزمات بين أبطاله، تأليف وإنتاج محمد حفظى، وإخراج محمد صقر.
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