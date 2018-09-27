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أولى مشكلات مسابقة Dancing with the stars في الموسم الـ27

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:19 ص
أولى مشكلات مسابقة Dancing with the stars في الموسم الـ27
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الفجر الفني
 
بدأت مسابقة Dancing With The Stars الشهيرة فى موسمها الـ27 وذلك منذ يومين ابتداء من يوم 24 من الشهر الجارى، وبدأت معه المشاكل التى تكون السبب الأساسى لاستبعاد المتسابقين.

كانت أولى المشاكل التى ظهرت مع المتسابقين "اليكسيز رين" وهو "انلفلوينسر" على مواقع التواصل الاجتماعى ومعه شريكته "آلان بيرستين"، حيث إن انتقدهما الجمهور كثيراً بسبب أن آلان لم تكن تلك المرة الأولى لها فى عالم الرقص، بل اكتشف أحد المشاهدين أنها راقصة باليه وهذا يخالف قوانين المسابقة، حيث إن من أهم شروطها أن يكون أحد المتسابقين نجما أو ضمن الشخصيات الشهيرة والمتسابق الآخر شخص لم يسبق له الرقص نهائياً.

أشيع الأمر بين المشاهدين الذين يصوتون للمسابقة واعطوا للمتسابقين 21 نقطة فقط من أساس 30 نقطة بالرغم من أدائهم الذى أبهر كثيرين بجانب أعضاء لجنة التحكيم، ولكن بعد التحقيق الدقيق اتضح أنها كانت تخضع فقط لتعليم الباليه ولم ترقص فى أى من الحفلات أو المسابقات.

مسابقة الرقص مع النجوم يعرض على شاشة تليفزيون ABC أسبوعياً يوم الاثنين ابتداء من الاثنين 24  سبتمبر ولمدة 10 أسابيع قادمة لحين عرض نتيجة المتسابقين النهائية.
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