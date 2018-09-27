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عمرو سعد يستكمل تصوير مسلسل "بركة" منتصف أكتوبر المقبل

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:12 ص
عمرو سعد يستكمل تصوير مسلسل بركة منتصف أكتوبر المقبل
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الفجر الفني
 
حددت شركة سينرجى موعد استكمال تصوير مسلسل "بركة" بطولة الفنان عمرو سعد، على أن يكون منتصف شهر أكتوبر المقبل، والذى يخرجه محمود كريم،  حيث تأجل عرض العمل من شهر رمضان الماضى لضيق الوقت. 

ومن المقرر أن يعرض العمل على شاشة قنوات on e ، ضمن الموسم الشتوى المقبل، حيث يتبقى ما يقرب من 40% من مشاهد العمل وينتهى التصوير نهائياً، ويتبقى بعدها عمليات المونتاج والمكساج.

مسلسل "بركة" من بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، ومحمد لطفى، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وأنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم .
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