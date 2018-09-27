بسمة تعود للساحة الفنية بمسلسلين و3 أفلام

أربعة أعوام غابت فيها الفنانة بسمة عن الفن، وسافرت إلى أمريكا، وعندما قررت العودة مرة أخرى بحثت عن التواجد بقوة محاولة منها لاسترجاع نشاطها من جديد، وعلى الرغم من صعوبة العودة بعد غياب الأربع سنوات، إلا أنها استطاعت خلال هذا العام تعويض ما فاتها بعض الشىء فى الأعوام الماضية بالظهور فى أكثر من عمل بين الدراما والسينما.

هذا العام تواجدت بسمة فى الدراما من خلال مسلسلين؛ الأول "اختفاء" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشاركت فى بطولته إلى جانب نيللى كريم، محمد ممدوح، هشام سليم، محمد علاء وتأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت، أما العمل الثانى فهو "الجزء الثانى من "نصيبى وقسمتك"، حيث قامت ببطولة حكاية من حكايات العمل بعنوان "أحمد يا عمر" التى تم عرضها مؤخرًا خلال 5 حلقات، وشارك فى بطولتها شريف رمزى وهيدى كرم.

وفى السينما قامت بسمة ببطولة فيلم بعنوان "بعلم الوصول" الذى فاز بثلاث جوائز، فى ورشة فاينال كات فينيسيا التى أقيمت فى يومى 2 و3 سبتمبر الجارى ضمن فعاليات الدورة 75 لمهرجان فينيسيا السينمائى، وهو من تأليف وإخراج هشام صقر، وتم تصويره بطريقة مستقلة، وأحداثه تدور حول حالة نفسية لامرأة، تصاب بالاكتئاب لمرورها بأزمة نفسية في صغرها، ثم تزيد هذه الحالة بعد إنجابها طفلا، ولكن ظروفها تجبرها على التخلص من حالة الاختباء خلف زوجها، للتعامل مع الحياة، وأن تعيش إنسانة طبيعية.

كما تظهر بسمة كضيفة شرف فى فيلم "ليل خارجى" الذى يمثل مصر فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ40 المقرر انطلاقها فى نوفمبر المقبل، ويشارك فى بطولته كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، بسمة، أحمد مالك، عمرو عابد، أحمد مجدى، صبرى عبد المنعم، مجدى أحمد على، أحمد يسرى، تأليف شريف ألفى وإخراج أحمد عبد الله.

وأخيرا تعاقدت بسمة على المشاركة فى بطولة فيلم جديد بعنوان "راس السنة" تأليف محمد حفظى وإخراج محمد صقر، ويشارك فى بطولته إياد نصار وإنجى المقدم، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وهدى المفتى، وآخرون، وتدور أحداثه خلال يوم واحد فقط، ويتضمن عدة أحداث مثيرة وأزمات بين أبطاله.