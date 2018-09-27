رئيس الفنون الشعبية يشهد "كينج كونج" بقاعة صلاح جاهين

شهد مساء أمس الاربعاء الفنان القدير د. عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية البروفات النهائية للعرض الكوميدي الاستعراضي "كينج كونج" استعدادا لاستقبال الجمهور علي قاعة صلاح چاهين بمسرح البالون يوم الجمعة28 سبتمبر، ومن المقرر أن تشاهد العرض لجنة الرقابة علي المصنفات الفنية اليوم الخميس 27 سبتمبر.

تدور أحداث العرض حول مجموعة من الفارين من أثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشوا فيها فيختلفوا علي كيفية إقامة بلدهم الجديدة ، مجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبني وطنها علي حب الخير ، والمجموعة الثانية تختار الشر.





العرض من انتاج فرقة تحت 18 بإدارة الفنان وليد طه، تأليف سليم كتشنر وإخراج د.محمد حسن ، بطولة نادر أبو الليف و محسن محيى الدين ومجدي عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح و إبراهيم الزهيري وسيد مصطفي و صبري علم الدين، أشعار محمد الشاعر ، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقي هيثم فاروق ، ديكور وملابس مجدي ونس ، إستعراضات محمد سميح ، إضاءة محمود عطية،خدع ومؤثرات إيهاب جمعة مساعدو الاخراج : ابراهيم الزهيري ، محمد عبد الستار ، مخرج منفذ محمد مغربي ، اشراف فني وليد طه.