نقل مباشر الاسماعيلي والكويت الكويتي في البطولة العربية

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بطاقة مباراة الاسماعيلي والكويت الكويتي اليوم

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موعد مباراة الاسماعيلي والكويت الكويتي اليوم

البطولة : البطولة العربية للأندية

القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية HD 1

معلق المباراة : محمد الشامسي

الساعة : 6:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية





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التشكيل المتوقع للاسماعيلي أمام الكويت :-

حراسة المرمي: عصام الحضرى - خط الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمد هاشم، خط الوسط: نادر رمضان – محمد صادق - عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو، خط الهجوم: ميندوجا – أفولابي.





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