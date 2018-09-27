الان| بث حي HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر الاسطورة رابط مشاهدة مباراة الاهلي والنجمة

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موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني اليوم

البطولة : البطولة العربية للأندية

القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية HD 1

معلق المباراة : سعيد الكعبي

الساعة : 6:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية

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التشكيل المتوقع:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون على تشكيل الأهلي لمباراة اليوم أمام النجمة ومن المتوقع أن تكون كالتالي:

شريف إكرامي في حراسة المرمى.

أحمد فتحي، أيمن أشرف، كوليبالي، معلول في الدفاع

هشام محمد، أكرم توفيق، إسلام محارب، وليد سليمان في الوسط

صلاح محسن ووليد أزارو في الهجوم

بينما استقر بوريس بونياك مدرب النجمة على الدفع بكلا من:

عباس حسن في حراسة المرمى

علي حمام - أحمد ديب - قاسم الزين - حسين شرف الدين في الدفاع.

إدريسا نيانغ - نادر مطر - علي بزي - علي علاء الدين في الوسط.

علي الحاج - حسن محمد في الهجوم.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أنه يجهز مفاجأة من العيار الثقيل في مباراة اليوم، مشيرا إلى أنه يحترم فريق النجمة اللبناني ولاعبيه.

وكان كارتيرون قد استبعد ناصر ماهر نجم الفريق من قائمة الأهلي لمباراة اليوم بسبب اشتراكه في إحدى مباريات كرة القدم الخماسي، ليقوم الجهاز الفني بإيقاف اللاعب واستبعاده من مباراتي حوريا والنجمة اللبناني.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على وستنقل مباشرة على قناة «أبوظبي الرياضية 1» المفتوحة، ويعلق عليها عصام عبده.

وكان نادي النجمة اللبناني قد تأه لدور الـ32 للبطولة العربية للأندية بعد تغليه على الأفريقي التونسي والفيصلي السعودي والوئام الموريتاني في المجموعة الأولى من التصفيات .