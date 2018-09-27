الاهلي والنجمة اللبناني بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار

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وحقق الأهلي فوزا عريضا في أخر مبارياته على فريق حوريا كوناكري الغيني برباعية نظيفة، في إياب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا قادته للتأهل للمربع الذهبي للبطولة، ليضرب موعدا ناريا مع فريق وفاق سطيف الجزائري.





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موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني اليوم





البطولة : البطولة العربية للأندية





القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية HD 1





معلق المباراة : سعيد الكعبي





الساعة : 6:30 مساءًا بتوقيت مصر





الساعة : 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية





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وتقام المباراة في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على وستنقل مباشرة على قناة «أبوظبي الرياضية 1» المفتوحة، ويعلق عليها عصام عبده.





التشكيل المتوقع:





استقر الفرنسي باتريس كارتيرون على تشكيل الأهلي لمباراة اليوم أمام النجمة ومن المتوقع أن تكون كالتالي:





شريف إكرامي في حراسة المرمى.





أحمد فتحي، أيمن أشرف، كوليبالي، معلول في الدفاع





هشام محمد، أكرم توفيق، إسلام محارب، وليد سليمان في الوسط





صلاح محسن ووليد أزارو في الهجوم





بينما استقر بوريس بونياك مدرب النجمة على الدفع بكلا من:





عباس حسن في حراسة المرمى





علي حمام - أحمد ديب - قاسم الزين - حسين شرف الدين في الدفاع.





إدريسا نيانغ - نادر مطر - علي بزي - علي علاء الدين في الوسط.





علي الحاج - حسن محمد في الهجوم.







