مُعلمة الطفل صاحب مقولة "عاوز أنام يا حاجة": "مش هاسكت" (فيديو)



وأعربت "عبدالعزيز"، في مداخلة مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، عن استيائها مما تعرضت له خلال الفترة الماضية وأنها لا تستحق ذلك بعد 32 عامًا من التدريس.



وشددت المُدرسة: "أنا مش هاسكت وهاروح الوزارة الصبح".

قالت سميرة عبدالعزيز، المُدرسة التي ظهرت في فيديو الطفل الباكي صاحب مقولة: "عاوز أنام والنبي يا حاجة"، إنها لم تكن تخيف الطلاب في الفصل.