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مُعلمة الطفل صاحب مقولة "عاوز أنام يا حاجة": "مش هاسكت" (فيديو)

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:36 ص
مُعلمة الطفل صاحب مقولة عاوز أنام يا حاجة: مش هاسكت (فيديو)
الطفل الباكي
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قالت سميرة عبدالعزيز، المُدرسة التي ظهرت في فيديو الطفل الباكي صاحب مقولة: "عاوز أنام والنبي يا حاجة"، إنها لم تكن تخيف الطلاب في الفصل.

وأعربت "عبدالعزيز"، في مداخلة مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، عن استيائها مما تعرضت له خلال الفترة الماضية وأنها لا تستحق ذلك بعد 32 عامًا من التدريس.

وشددت المُدرسة: "أنا مش هاسكت وهاروح الوزارة الصبح".
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