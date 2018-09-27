الأرصاد: طقس مائل للحرارة شمالاً حتى القاهرة.. وهذه المناطق ستشهد سقوط أمطار ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد تكون متوسطة الشدة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.





وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



