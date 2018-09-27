الترفيع في قيمة جوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي وتمديد آجال الترشح لنيلها

أعلنت هيئة تنظيم المعرض الوطني للكتاب الذي تقام دورته التأسيسية من 19 الى 28 أكتوبر 2018 ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية وبالاشتراك مع اتحاد الناشرين التونسيين، عن تمديد آجال الترشح لنيل جوائز المعرض الأربعة إلى غاية يوم 3 أكتوبر 2018 .





وتم الإعلان الثلاثاء عن الترفيع في قيمة هذه الجوائز لتصبح 10 آلاف دينار لكل صنف من الأصناف وهي جائزة الكتاب الموجه للطفل وجائزة الكتاب الإبداعي وجائزة الكتاب التونسي المترجم وجائزة الكتاب الفكري. وقد تم الإعلان سابقا عن تخصيص مبلغ 500 دينار لكل جائزة.





وتجدر الإشارة إلى أن عبارة "الكتاب التونسي المترجم" تشمل الكتاب المكتوب باللغة العربية والمنقول الى لغة أخرى أو الكتاب التونسي المعرب من لغة أخرى كتب فيها النص الأصلي.





ومن المنتظر أن تشهد هذه الدورة التأسيسية التي تحتضنها مدينة الثقافة بالعاصمة، مشاركة ما بين 70 و80 دار نشر تونسية (حوالي 55 ناشر إلى جانب توكيلات لناشرين آخرين) علما أن هذا المعرض سيقام تحت شعار "الكتاب التونسي يجمعنا" وسيخصص حصريّا للإصدارات التونسية.



