تونس تحتضن الدورة الاولى لمنتدى المؤسسات الناشئة في افريقيا يومي 2 و 3 اكتوبر 2018

تحتضن تونس يومي 2 و3 اكتوبر 2018 الدورة الاولى للمنتدى الافريقي للمؤسسات الناشئة "افريكا آب"، بمشاركة حوالي 80 متحدث من افريقيا والعالم (مستثمرون ومدربون وخبراء وهياكل مؤسساتية ومؤسسات ناشئة ومديرون عامون ...).





واكد منظم التظاهرة، اسكندر هدار، خلال ندوة صحفية، الاربعاء بتونس، ان اكثر من 20 بلدا افريقيا سيكون ممثلا في هذا الحدث الى جانب توقع حضور 1000 مشارك في هذه الدورة الاولى "افريكا آب" التي ترمي الى النهوض بالتجديد والابتكار والاقتصاديات الرقمية الجديدة.





واضاف ان "الامر يتعلق، ايضا، بابراز موقع تونس الفعلي لاحتضان المواهب في مجالات علمية وتربوية وبحثية وتجديدية على الصعيد الافريقي".





واشار هدّار انه "سيتم خلال هذا الحدث، تسليط الضوء على "قصص النجاح" للمؤسسات الناشئة التونسية وتقديم المعلومات والتحاور بشأن كل المنظومات الاقتصادية والتجديد والمواهب في افريقيا اليوم وغدا".





وقال "نرغب في ان تصبح تظاهرة "افريكا آب"، احدى اكبر التظاهرات في افريقيا الموجهة حصريا الى المؤسسات الناشئة والتجديد والابتكار"، مشيرا الى ان هذا الحدث يمكن ان ينتظم السنة القادمة في بلدا افريقي اخر.





وأردف "سيكون المنتدى فضاء لتبادل الاراء حتى يستفيد كل مشارك من مختلف التجارب في ما يهم افكار المشاريع التي ستتولد عن هذا المنتدى، وابراز الدور الهام للمؤسسات الناشئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا".





كما سيكون موضوع الفرنكفونية الرقمية، ايضا، في صميم هذا الحدث مع تقديم مختلف العمليات والبرامج والشبكات والاعلان عن الاحتفال بالذكرى 50 للفرنكفونية في تونس سنة 2020 حسب ما بينه الهدار.





"ونتطلع من خلال منتدى المؤسسات الناشئة في افريقيا، الى تقديم المساعدة من اجل إرساء علاقات عملية وذات تاثير والتشبيك والاليات وارساء حوار بين مجمل الفاعلين من اجل التوصل الى ادراك افضل لشتى مكونات افريقيا وتحسين المبادلات ومعارف المنظومات الاقتصادية والمبادرة الى انجاز مشاريع مجددة ذات قيمة مضافة لكافة الاطراف المتدخلة والمساهمة في تنمية المبادرة الخاصة في القارة السمراء"، وفق قوله.





وبيّن المستشار في هندسة الاعمال والتحاليل الاستراتيجية، محمد الزغلامي، من جانبه، انه لاول مرة في افريقيا يتناول المنتدى موضوع الصناعات المجددة الثقافية الرقمية ويبرز مكانة المنظومة الاقتصادية الرقمية المجددة التونسية بحضور العديد من المؤسسات الناشئة المجددة.





وتابع قائلا: "البلوك تشاين وتطبيقاته وكذلك الصحة عن بعد والتجارة الالكترونية والخلاص عبر الهاتف الجوال والسياحة الالكترونية وتكنولوجيا الفلاحة والغذاء وغيرها...، هي مواضيع سيتم التطرق اليها في جلسات مخصصة خلال يومي التظاهرة بحضور مؤسسات افريقية ناشئة عدة ".





ولفتت سليمة غريب بن عمار، مسؤولة عن شركة "ميكس ليرنينغ"، الشريك في هذا الحدث، انه سيتم بالتوازي مع الندوات المبرمجة خلال المنتدى، تنظيم مسابقة لاختيار افضل مؤسسة ناشئة في افريقيا.





واوضحت المتحدثة في الاطار ذاته، ان اكثر من 350 مؤسسة ناشئة في افريقيا اقترحت المشاركة في هذه المسابقة. وجرى خلال عملية الفرز الاولى اختيار 25 مؤسسة ناشئة حسب معيار التجديد الذي يتعين توفره في المسار والمنتوج او في اساليب التسويق التجاري للمنتوج.





واضافت انه "تم القيام بعملية فرز ثانية افضت الى اختيار 15 مؤسسة ناشئة (البنين والجزائر والطوغو وغانا ونجيريا...) ستقدم مشاريعها ام لجنة تحكيم خلال المنتدى" ملاحظة ان اللجنة ستختار في الجولة الاولى للمسابقة، المرشحين للنهائيات التي ستسفر عن فائز وحيد.



