رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المحكمة العليا بدولة فلسطين

استقبل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، الأربعاء، بقصر قرطاج، رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة فلسطين، المستشار عماد سليم سعد، الذي أفاد بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مزيد تطويرها في مجال القضاء، مشيرا في هذا الإطار إلى توقيع اتفاق تعاون وشراكة بين مجلسي القضاء التونسي والفلسطيني، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.





وثمّن المستشار الفلسطيني "التزام تونس الثابت والمتجدد بمساندتها للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف."





ويرمي الاتفاق الموقع بين مجلسي القضاء التونسي والفلسطيني إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.





وحضر اللقاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الهادي القديري.