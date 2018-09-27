بنزرت: حجز 315 كغ من الغلال بالعالية في إطار التصدي للانتصاب الفوضوي

في إطار مكافحة كل مظاهر الاعتداء على حرمة الطريق العام والتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي، تولت الاجهزة الرقابية المشتركة بالعالية من ولاية بنزرت، الثلاثاء، حجز 315 كلغ من غلال الموسم سيتم توجيهها للجمعيات الخيرية المعتمدة عقب استيفاء الاجراءات القانونية بشأنها، وفق مصدر أمني مسؤول.





وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لمراسل (وات) ببنزرت، أن هذه الحملة الرقابية التي نفذتها مصالح مركز الامن الوطني بالعالية بالاشتراك مع الشرطة البلدية والصحية، أسفرت عن تحرير6 مخالفات اقتصادية، وحجز 3 مضخات وقود غير مرخص فيها عمد اصحابها إلى تركيزها في الطريق العام وعلى الارصفة دون ترخيص قانوني، بالاضافة إلى تنفيذ 6 عمليات حجز لمواد ومعدات بالطريق العام على ذمة محلات تجارية.



