مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف يقدّم جديد أعماله "الأخطبوط"
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:04 صمحمد وليد الجموسي
يقدّم مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف العرض ما قبل الأول لإنتاجه الجديد "الأخطبوط"، عن نص وإخراج لمحمد الطاهر خيرات، وذلك بمقره بالكاف يوم 29 سبتمبر الحالي.
وتدور أحداث هذا العمل المسرحي الموجه للأطفال في فضاء رقمي. ويؤدي الأدوار فيه كلّ من منير خزري ونسيبة بن يوسف وسهام التليلي وزهير العروم والهادي جدلي ومنتصر بوضيافي، سيتقمصون بشخصياتهم وسائل تكنولوجية رقمية حديثة كالهاتف الذكي واللوح الالكتروني (tablette) ومضاد للفيروسات الالكترونية والأنترنات.
ويهدف هذا العمل إلى التوعية بمخاطر الوسائل التكنولوجية الحديثة، إذا ساء استخدامها وتوظيفها لغير أغراض المعرفة والتواصل وتقريب المسافات بين الناس.
وتأتي فكرة هذا العمل في سياق ارتفاع عدد الأطفال المستخدمين للأنترنات في العالم، حيث بلغت ثلث مستخدمي الأنترنات في العالم، وفق تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة لللطفولة "يونيسيف" سنة 2017.