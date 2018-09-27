مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف يقدّم جديد أعماله "الأخطبوط"

يقدّم مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف العرض ما قبل الأول لإنتاجه الجديد "الأخطبوط"، عن نص وإخراج لمحمد الطاهر خيرات، وذلك بمقره بالكاف يوم 29 سبتمبر الحالي.





وتدور أحداث هذا العمل المسرحي الموجه للأطفال في فضاء رقمي. ويؤدي الأدوار فيه كلّ من منير خزري ونسيبة بن يوسف وسهام التليلي وزهير العروم والهادي جدلي ومنتصر بوضيافي، سيتقمصون بشخصياتهم وسائل تكنولوجية رقمية حديثة كالهاتف الذكي واللوح الالكتروني (tablette) ومضاد للفيروسات الالكترونية والأنترنات.





ويهدف هذا العمل إلى التوعية بمخاطر الوسائل التكنولوجية الحديثة، إذا ساء استخدامها وتوظيفها لغير أغراض المعرفة والتواصل وتقريب المسافات بين الناس.



