أريانة: تسجيل 15 إصابة بداء الكلب لدى الحيوان خلال السنة الحالية

سجلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بأريانة 15 إصابة بداء الكلب لدى الحيوان خلال السنة الحالية بالجهة معظمها لدى الكلاب، في حين لم تسجل أية حالة لدى الانسان، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة باريانة، عبد اللطيف الجامعي، مراسلة (وات) بالجهة، على هامش لقاء تحسيسي انتظم، الاربعاء، بمنتزه بئر بلحسن بأريانة احتفالا باليوم العالمي لداء الكلب (28 سبتمبر من كل سنة).





وأضاف الجامعي أن عدد الاصابات لدى الحيوان تقلص مقارنة بسنة 2017 (تسجيل 17 حالة)، وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا لنجاح الحملات التحسيسية التي ما فتئت تقوم بها الادارة الجهوية للصحة باريانة في اطار البرنامج الوطني للوقاية من داء الكلب.





وبالمناسبة، قدمت مديرة الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بأريانة، عفيفة الجراية، تعريفا لداء الكلب وخطورته على الانسان مشيرة الى اهمية مواصلة الحملات التحسيسية للحد من مخاطره على الانسان، لاسيما بالوسط المدرسي، والتوقي من هذه الافة عبر تفادي الكلاب السائبة في الشوارع والاسراع بالقيام بالتلقيح المجاني بمعهد باستور في صورة التعرض الى اي اعتداء من قبل الحيوان.



