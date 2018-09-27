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الاسطورة بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة اليوم | شاهد مباراة الأهلي والنجمة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:57 ص
الاسطورة بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة اليوم | شاهد مباراة الأهلي والنجمة
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الفجر الرياضي
 
اليوم الخميس يلتقي الأهلي المصري ضيفا على النجمة اللبناني 27 سبتمبر 2018 في إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال في بيروت


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وحقق الأهلي فوزا عريضا في أخر مبارياته على فريق حوريا كوناكري الغيني برباعية نظيفة، في إياب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا قادته للتأهل للمربع الذهبي للبطولة، ليضرب موعدا ناريا مع فريق وفاق سطيف الجزائري.

 

 

 

موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني اليوم

 

البطولة : البطولة العربية للأندية                                                                          

 

القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية HD 1

 

معلق المباراة : سعيد الكعبي

 

الساعة : 6:30 مساءًا بتوقيت مصر

 

الساعة : 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية

 

 

 

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