رئيس الحكومة: تخصيص 25 مليون دينار للبلديات المتضررة من الفياضانات

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه سيقع صرف إعتمادات فورية للبلديات المتضررة من الفياضانات الأخيرة بولاية نابل بقيمة 25 مليون دينار، مشيرا إلى وضع برنامج للتدخل في الأحياء الشعبية التي لحقتها الأضرار.





وأضاف في تصريح ل(وات) إثر انعقاد المجلس الوزاري المنعقد الاربعاء بمقر ولاية نابل، أنه سيكون هناك تدخلات عاجلة لإصلاح البنية التحتية والطرقات المرقمة والمسالك الريفية والمؤسسات التربوية و المقرات الأمنية، لافتا إلى إنطلاق بعض أشغال الإصلاح مع العمل على الإنتهاء منها في ظرف ثلاثة أشهر أو قبل إنتهاء السنة الجارية. وبخصوص القطاع الفلاحي، أكد الشاهد انه سيتم التعويض للفلاحين حسب القوانين المعمول بها بالإضافة إلى العمل على إصلاح المنشآت الفلاحية المتضررة ، لافتا الى إمكانية إحداث مشروع قانون في أقرب الآجال للتعويض للمتضررين في القطاعين الصناعي والتجاري.





وقال إن اللجان انطلقت في تقييم الأضرار الحاصلة في كافة القطاعات للانطلاق في عملية التعويض العاجلة للمواطنين المتضررين وتقديم التدخلات الإجتماعية عبر الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي فضلا عن تقديم تعويضات نقدية للعائلات التي لحقتهم أضرار كبيرة.





وأوضح في السياق ذاته، ان هذه القرارات التي تم اتخاذها هي أولية في انتظار الانتهاء من جرد الاضرار وتقييمها، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال دقيقا بما يستوجب متابعة مستمرة .





وأبرز انه تم فتح حساب بريدي 1818 لتقبل التبرعات، داعيا كافة التونسيين داخل تونس وخارجها الى التضامن مع المتضررين بولاية نابل وأنه سيتم التصرف في هذه التبرعات عبر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تحت مراقبة دائرة المحاسبات.



