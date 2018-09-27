مبادرات لإعادة الروح للمكتبة العمومية بسليمان بعد إتلاف رصيد كتبها ومعداتها إثر الفيضانات

بعد الفيضانات التي اجتاحت ولاية نابل ومختلف المناطق التابعة لها وما خلفته من خسائر بشرية وأخرى مادية شملت العديد من المنشآت الخاصة والعمومية من بينها المكتبة العمومية بسليمان، التي بلغ منسوب المياه فيها حوالي مترا وعشرين صنتيمترا ممزوجا بالأتربة مما تسبب في إتلاف معدات المكتبة ورصيدها من الكتب، بادر عدد من الهياكل الحكومية والمجتمع المدني والخواص بإعادة الروح إلى هذا الفضاء الذي تأسس منذ سنة 1993.





وفي هذا السياق بين عبد الحفيظ المنصوري أمين المكتبة العمومية بسليمان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن حجم الخسائر التي لحقت بالمكتبة بلغ حوالي 5500 كتاب فضلا عن 15 طاولة و40 كرسيا و20 رفا علاوة على إتلاف وحدتين إعلاميتين وكل الوثائق الإدارية الخاصة بهذا الفضاء العمومي.





وبعد الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة لسيدة تعمل بالمكتبة تحمل في يديها بقايا الكتب المتضررة وهي في حالة أسى وتحسر على مخزون الكتب التالفة بعد أن غمرتها سيول جارفة من الأمطار التي شهدتها المنطقة يوم السبت الماضي، أكد أمين المكتبة في حديثه لـ"وات"، أن تلك السيدة هي "بسمة بولبيار" وهي تعمل بالمكتبة العمومية كما اشتغلت بعديد المكتبات منذ 35 سنة وقد لقيت صورتها تفاعلا كبيرا قائلا : "لقد تلقينا عدة اتصالات من قبل متساكني الجهة ومواطنين آخرين من مختلف الولايات الأخرى أعربوا عن رغبتهم واستعدادهم لتزويد المكتبة بمجموعات هامة من الكتب".





كما بادرت إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية بتوفير 5000 كتاب إعادة الحياة لهذا الفضاء الثقافي، وفي السياق ذاته تعهد عدد من الناشرين التونسيين بالمساهمة في تعويض هذا الضرر الكبير الذي طال المكتبة وروادها من خلال الالتزام بتوفير 20 ألف كتاب، وفق ما أكده رئيس إتحاد الناشرين التونسيين محمد صالح معالج في اتصال هاتفي مع "وات".





ونوه أمين المكتبة العمومية بسليمان في تصريحه لـ"وات" بالتفاعل اللافت لمكونات المجتمع المدني ولأهالي الجهة الذين هبوا للمساعدة في تنظيف وترتيب مكونات المكتبة وعيا منهم بقيمة الكتاب والمطالعة في بناء الأجيال، وعبر عن امتنانه لكل من مد يد المساعدة من أساتذة ومعلمين وأساتذة جامعيين وفوج الكشافة بالجهة مشيدا بتكاتف التونسيين وعدم انتظارهم للتحرك الرسمي.



