الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحذر المواطنين من الاقتراب من الاعمدة والكوابل والمحولات الكهربائية
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:59 صمحمد وليد الجموسي
حذرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز كافة المواطنين من الاقتراب من الأعمدة والكوابل والمحولات الكهربائية ، حفاظا على سلامتهم و سلامة أبنائهم تجنبا لأية حوادث صعق كهربائي، في ظل التقلبات المناخية التي تعيشها تونس وما قد تسببه من أضرار على شبكتي الكهرباء و الغاز.
كما دعت الشركة في بلاغ صادر عنها ، كافة حرفائها إلى الإسراع بالاتصال بالمركز الوطني للخدمات عن بعد على الرقم الأخضر 80100444 وبالاقاليم والوكالات التابعة لها للإبلاغ عن حدوث أي أعطال على مستوى الشبكة الكهربائية أو أي تسرب للغاز قصد تجنيد فرقها الفنية درءا للأخطار .