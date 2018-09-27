الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحذر المواطنين من الاقتراب من الاعمدة والكوابل والمحولات الكهربائية

حذرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز كافة المواطنين من الاقتراب من الأعمدة والكوابل والمحولات الكهربائية ، حفاظا على سلامتهم و سلامة أبنائهم تجنبا لأية حوادث صعق كهربائي، في ظل التقلبات المناخية التي تعيشها تونس وما قد تسببه من أضرار على شبكتي الكهرباء و الغاز.



