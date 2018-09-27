رياض المؤخر: اليوم الخميس استئناف الدروس بمختلف المؤسسات التربوية بولاية نابل

تستأنف اليوم الخميس الدروس بكامل ولاية نابل، وفق ما أكده عشية الإربعاء منسق أعمال اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالجهة ووزير الشون المحلية والبيئة رياض المؤخر في تصريح لـ(وات).





وكان المؤخر أشار في تصريح سابق على هامش لقاء اعلامي عقده بعد ظهر الأربعاء بمقر ولاية نابل لتسليط الضوء على أبرز تطورات الوضع العام بولاية نابل إلى ان وزارة التربية أخذت على عاتقها التدخل بالمؤسسات التربوية والعمل على إعداد تقارير فنية حول حالتها بالاضافة إلى تولي فرق صحية منذ يوم أمس واليوم 8 فرق للتنقل الىى المؤسسات التربوية والقيام بكل مستلزمات التوقي الصحي من أجل الوقوف على حقيقة الوضعية بكل المؤسسات وكل حسب حالتها.





كما لفت إلى أن رئيس الحكومة يشرف الاربعاء على مجلس وزاري سيخصص لمتابعة الوضع بولاية نابل ولاتخاذ القرارات اللازمة على ضوء الاضرار المسجلة والتي سيتم عرضها في تقرير مفصل بخصوص كل القطاعات.





وقد أعلن الثلاثاء رياض المؤخر عن تمديد تعليق الدروس لليوم الإربعاء، بولاية نابل، بعد أن قررت وزارة التربية تعليقها الأحد الماضي، ليومي الإثنين والثلاثاء، بعد أن اجتاحت الجهة فيضانات يوم السبت الماضي تجاوزت كمياتها الأرقام القياسية العالمية حيث بلغت 297 مم في أقل من 24 ساعة مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية والمؤسسات التربوية ومختلف المؤسسات العمومية والخاصة والمنازل والمحاصيل الفلاحية وغيرها.





وكانت وزارة التربية قد أوفدت، خلال اليومين الماضيين ثلاث لجان مركزية قامت بمعاينة حجم الأضرار التي طالت 33 مؤسسة تربوية بكل من معتمديات بوعرقوب، نابل والحمامات وتاكلسة وسليمان وبني خلاد ومنزل بوزلفة ودار شعبان الفهري والميدة وقربة، واتخذت ما يلزم من الاجراءات الفنية والبيداغوجية والمادية الفورية لمجابهة مخلفات الأمطار على مستوى البنية التحتية والتجهيزات، وفق بلاغ أصدرته الثلاثاء.



