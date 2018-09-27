المشروع السياحي المندمج بسبخة بن غياضة:"الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنتظر

المشروع المندمج بسبخة بن غياضة..مولود طالما انتظره أهالي ولاية المهدية، التي احتلت في وقت ليس ببعيد المرتبة 23 في المجال التنموي، والحقت عنوة بالولايات الساحلية المحظوظة رغم تخبطها في نسبة بطالة فاقت 14 بالمائة.





"سيكون المشروع نقطة اقلاع اقتصادي واجتماعي ينتظر أن يغير ملامح العيش بالجهة إذ سيوفر مواطن الشغل لشتى الاختصاصات والتكوين لشباب الجهة وستفتح لشركات أصحاب الشهائد العليا أبوابا وفرصا هامة"، هكذا عبر كمال ام الزين الرئيس المدير العام لشركة تهيئة ودراسة سبخة بن غياضة عن المشروع.





وتابع في تصريح لـ"وات":"إنه مشروع للسياحة ذات الجودة العالية وقد عرض في مؤتمر الاستثمار تونس 2020 الذي انتظم موفى نوفمبر 2016 بتونس وكان محط اهتمام العديد من الممولين والمستثمرين والأهم أنه سيكون نسخة ثانية للبحيرة الشمالية للعاصمة".





ويضيف أم الزين، في ذات السياق، " في مارس 2018 تأسست شركة ذات مساهمة عمومية تعنى بتهيئة ودراسة السبخة برأس مال يعادل 6ر1 مليون دينار، تعمل في الوقت الراهن على تجميع آراء كل المتدخلين العموميين والمجتمع المدني لوضع التصورات الكبرى للمشروع".





"باستكمال الاستشارات والآراء سيتم تكليف مكتب دراسات لتجميع هذه التصورات ثم اطلاق طلب عروض دولي للتعبير عن الاهتمام لفائدة المستثمرين الراغبين في انجاز مشاريع في الموقع المذكور"، يشير المتحدث.





وتمسح سبخة بن غياضة أو "حلم عاصمة الفاطميين" 142 هكتارا فيما يمتد المشروع على 26 هك وهي مساحة البحيرة الاصطناعية التي تم انجازها على عمق يتراوح بين 2 و4 أمتار وشهدت الأشغال في السنتين المنقضيتين تهيئة ضفاف البحيرة وربطها ببوابتين بحريتين لتسهيل دخول وخروج مياه البحر.





وتكمن أهمية موقع بن غياضة في تواجده في قلب مدينة المهدية قرب الشاطئ تفصله بضعة أمتار عن الميناء ويسمح المشروع بتكوين محطة متعددة الاختصاصات بين السياحة والخدمات والصحة والترفيه...



