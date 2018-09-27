منوبة : الحرس البلدي في طبربة يضبط نفايات طبية خطيرة تابعة لمصحة خاصة ملقاة بمجرى وادي
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:55 صمحمد وليد الجموسي
عثر أعوان مركز الحرس البلدي في طبربة ظهر الاربعاء على مجموعة أكياس تحتوي على مخلفات طبية شديدة الخطورة في مجرى بوادي "بوصمت" في منطقة العروسية في جزئها التابع لمعتمدية طبربة حسب ما ذكره لمراسلة (وات) مصدر من الحرس البلدي بالمنطقة.
وأضاف أن الأعوان تفطّنوا خلال عمل رقابي بالاودية ومجاري المياه وضمن أنشطة اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها إلى اكياس كبيرة الحجم ملقاة بمجرى وادي "بوصمت" وبتفتيشها تبيّن أنها نفايات طبية خطيرة من إبر وحقن ومخلفات عمليات جراحية وقطن ملوّث ودماء وملابس وفضلات أقسام جراحة.
وأضاف أنه باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تمّ التدقيق في محتوى الاكياس والتوصل الى مصدر تلك النفايات الطبية ليتبيّن انها تابعة لمصحة خاصة بإحدى ولايات الشمال الغربي تتعامل مع شركة مختصة في رفع النفايات الطبية.
وأشار إلى أن مصالح الحرس البلدي ستتولى بعد التعرف على هوية الشركة المذكورة تحرير محضر في حقها من أجل إلقاء نفايات خطيرة بطريقة عشوائية وفي مجرى وادي مما يشكل تهديدًا لصحة المواطنين ثمّ يحال المحضر على مصالح وكيل الجمهورية بالمحكمة الذي سيتخذ الاجراءات القانونية اللازمة والمعمول بها في مثل هذه المخالفات الخطيرة المتعلقة بنفايات شديدة الخطورة على البيئة وصحة الإنسان وتضم حسب المصالح الصحية بكتيريا وفيروسات وفطريات مهددة لصحة الانسان.