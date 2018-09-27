منوبة : الحرس البلدي في طبربة يضبط نفايات طبية خطيرة تابعة لمصحة خاصة ملقاة بمجرى وادي

عثر أعوان مركز الحرس البلدي في طبربة ظهر الاربعاء على مجموعة أكياس تحتوي على مخلفات طبية شديدة الخطورة في مجرى بوادي "بوصمت" في منطقة العروسية في جزئها التابع لمعتمدية طبربة حسب ما ذكره لمراسلة (وات) مصدر من الحرس البلدي بالمنطقة.





وأضاف أن الأعوان تفطّنوا خلال عمل رقابي بالاودية ومجاري المياه وضمن أنشطة اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها إلى اكياس كبيرة الحجم ملقاة بمجرى وادي "بوصمت" وبتفتيشها تبيّن أنها نفايات طبية خطيرة من إبر وحقن ومخلفات عمليات جراحية وقطن ملوّث ودماء وملابس وفضلات أقسام جراحة.





وأضاف أنه باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تمّ التدقيق في محتوى الاكياس والتوصل الى مصدر تلك النفايات الطبية ليتبيّن انها تابعة لمصحة خاصة بإحدى ولايات الشمال الغربي تتعامل مع شركة مختصة في رفع النفايات الطبية.



