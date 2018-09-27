جندوبة : برمجة زراعة أكثر من 86 ألف هكتار من الحبوب

تبلغ المساحة المخصصة لزراعة الحبوب بولاية جندوبة لهذا الموسم الفلاحي 2018 /2019 أكثر من 86 ألف هكتار منها ما لا يقل عن 75 بالمائة قمح صلب والبقية مقسمة بين قمح لين وشعير وترتيكال وفق ما جاء في تقرير تم عرضه في جلسة عمل انتظمت مؤخرا بمقر الولاية وخصصت للنظر في الاستعدادات لموسم بذر الحبوب للموسم الحالي .





وتقدر الكميات المبرمجة من البذور الممتازة والعادية المدعمة نحو ألف قنطارمنها 37 الف قنطار قمح صلب والف قنطار قمح لين وخمس مائة قنطار شعير وذلك دون احتساب الكميات المخزنة من قبل الفلاحين الذين يعتمدون على توفير البذور من خلال منتجاتهم السنوية.





و توصلت مراكز التزويد بالجهة بنحو 5،5 ألف قنطار في انتظار استكمال بقية الكميات بشكل تدريجي ومنح شركات الأحياء والضيعات التابعة لديوان الأراضي الدولية والمنشات العمومية استثناء يتمثل في توليها جلب الكميات الخاصة بها عبر وسائلها الخاصة بعد التأشير على رخصها من قبل الجهات المعنية وذلك بعد ان سجلت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تقدما في عملية تحضير الأرض ناهز 70 بالمائة وتوفير نحو 33 الف قنطار من الأسمدة الكيميائية بمختلف أنواعها حسب ما ورد في التقرير..





من جهة أخرى أثار عدد من ممثلي الهياكل المهنية بجندوبة سعي المحتكرين للاستئثار بالجزء الأكبر من البذور وخاصة المدعمة منها داعين السلط المعنية إلى اتخاذ كل الإجراءات الضامنة لردع المخالفين ومراقبة مسالك التوزيع واحترام مراكز التزود والتزويد تامينا لعدالة التوزيع وتمكين كافة الفلاحين من حاجياتهم في ابانها.



