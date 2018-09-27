يوسف المساكني يعود الى التمارين مع فريقه الدحيل القطري

عاد لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني الى التمارين مع نادي الدحيل القطري بعد فترة احتجاب طويلة بسبب الاصابة التي تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي.





وجاء في الموقع الرسمي للفريق القطري على شبكة الانترنت ان "الجهاز الطبي منح قائد الفريق يوسف المساكني الضوء الأخضر للبدء في التدريبات البدنية بعد فترة طويلة من الغياب منذ نهاية الموسم في مباراة الفريق أمام السيلية في ختام مباريات الدوري حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي وخضع على اثرها لعملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة الامريكية ودخل في فترة من الراحة الاجبارية بعدها".





وتابع المصدر ذاته "التقى المساكني طبيبه في مستشفى اسبيتار الذي أكد للاعب أنه تماثل للشفاء ليبدأ في تدريبات التأهيل التي من المنتظر ان تسير بوتيرة منتظمة في الفترة القادمة حتى يصل للدرجة المثالية من اكتساب اللياقة البدنية".



