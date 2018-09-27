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استئناف الدروس اليوم بكلّ المؤسسات التربوية والجامعية بالمنستير

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:51 ص
استئناف الدروس اليوم بكلّ المؤسسات التربوية والجامعية بالمنستير
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محمد وليد الجموسي
 
أعلنت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مساء الاربعاء  في بلاغ لها عن استئناف الدروس اليوم الخميس بصفة عادية بكلّ المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية ومؤسسات الطفولة والكتاتيب بولاية المنستير.

ويأتي هذا القرار بعد أن تبيّن للّجنة الجهوية لتفادي والكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المجتمعة في قاعة العمليات الظرفية بمقر الولاية، من خلال متابعتها الحينية لنشرات المعهد الوطني للرصد لجوي أنّه يتوقع عودة الاستقرار في العوامل المناخية مع تواصل نشاط الرياح قرب السواحل.

وتواصل قاعة العمليات الظرفية التي ركزت مساء الثلاثاء بمقر ولاية المنستير عملها لمتابعة التغيرات المناخية.  
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