الدولي التونسي سيف الدين الخاوي هداف مع كان بالبطولة الفرنسية

سجل لاعب الوسط الدولي التونسي سيف الدين الخاوي هدفا في المباراة التي تعادل فيها فريقه كان امام ضيفه مونبيلييه (2-2) يوم الاربعاء لحساب الاسبوع السابع لبطولة فرنسا لكرة القدم.





وبادر الخاوي بافتتاح باب التسجيل في المباراة منذ الدقيقة العاشرة محققا اول اهدافه في بطولة هذا الموسم قبل ان يتمكن مونبيلييه من ادراك التعادل بواسطة اندي ديلورت في الدقيقة 37 قبل ان يضاعف زميله داميان لي تاليك النتيجة في الدقيقة 51 غير ان المغربي ياسين بامو انقذ كان من الخسارة بتحقيقه هدف التعادل في الدقيقة 64.





ورفع كان رصيده الى 7 نقاط في المركز السادس عشر بينما يحتل مونبيلييه المركز الخامس ب12 نقطة.





وكان الخاوي التحق بفريقه الجديد كان في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من اولمبيك مرسيليا في شكل اعارة بموسم واحد.



