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نائب رئيس الوزراء ووزير الدّاخليّة الإيطالي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس اليوم الخميس

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:50 ص
نائب رئيس الوزراء ووزير الدّاخليّة الإيطالي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس اليوم الخميس
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محمد وليد الجموسي
 
قال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الدّاخليّة الإيطالي، إن تونس "نموذج للديمقراطية في إفريقيا ولهذا السبب فإن إيطاليا مستعدّة لمساعدتها بكل عزم حتى في مواجهة التهديدات الإرهابية، ولتكثيف العلاقات بين البلدين عن طريق تعزيز الاستثمارات"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن سالفيني،  عشية الزيارة التي سيؤديها إلى تونس اليوم  الخميس على رأس وفد من مساعديه.

ووصف المسؤول الإيطالي العلاقات الثنائية التونسية الإيطالية بالممتازة"، قائلا إن "اللقاءات ستكون مناسبة لتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين 
البلدين، بهدف تطوير استثمارات ايطالية جديدة في تونس ومساندة ال800 مؤسسة إيطالية الناشطة في تونس والتي تؤمّن 63000 موطن شغل".

وأكّد ماتيو سالفيني أنه "من الأساسي تعزيز التعاون الواسع مع تونس في مجال الأمن، نظرا إلى أنّ البلدين تحمّلا النصيب الأكبر من تداعيات الأزمة الليبية"، 

مضيفا أن "مجابهة الهجرة السرية أولوية يتقاسمها البلدان بهدف محاربة الجماعات الإجرامية التي تزدهر في إطار تدفق المهاجرين السريين، وتجنب المآسي التي تحدث في عرض البحر".  
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