نائب رئيس الوزراء ووزير الدّاخليّة الإيطالي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس اليوم الخميس

قال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الدّاخليّة الإيطالي، إن تونس "نموذج للديمقراطية في إفريقيا ولهذا السبب فإن إيطاليا مستعدّة لمساعدتها بكل عزم حتى في مواجهة التهديدات الإرهابية، ولتكثيف العلاقات بين البلدين عن طريق تعزيز الاستثمارات"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن سالفيني، عشية الزيارة التي سيؤديها إلى تونس اليوم الخميس على رأس وفد من مساعديه.





ووصف المسؤول الإيطالي العلاقات الثنائية التونسية الإيطالية بالممتازة"، قائلا إن "اللقاءات ستكون مناسبة لتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين

البلدين، بهدف تطوير استثمارات ايطالية جديدة في تونس ومساندة ال800 مؤسسة إيطالية الناشطة في تونس والتي تؤمّن 63000 موطن شغل".





وأكّد ماتيو سالفيني أنه "من الأساسي تعزيز التعاون الواسع مع تونس في مجال الأمن، نظرا إلى أنّ البلدين تحمّلا النصيب الأكبر من تداعيات الأزمة الليبية"،



